Что не следует делать 31 декабря

Не стригут волосы

«Как Новый год встретишь — так его и проведешь», — именно так говорят себе многие женщины. Поэтому 31 декабря они надевают свое лучшее платье, делают праздничный макияж и приводят свои волосы в порядок. Суеверные люди ограничатся только укладкой и ни в коем случае не будут стричь волосы, так как они могут поредеть, потерять свою красоту и лишить здоровья.

Не делают уборку

Если следовать приметам, то о чистоте своего дома следует позаботиться заранее, так как тем самым вы можете отпугнуть деньги и достаток в грядущем году. Встречать Новый год в неубранном помещении тоже считается плохой приметой.

Не выносят мусор

Чтобы не спугнуть удачу и не лишиться материального благополучия суеверные люди не выносят 31 декабря мусор. Если все же есть такая необходимость, то следует об этом позаботиться до 18 часов.

Не бьют посуду

Мы привыкли, что если посуда случайно разбивается, то это всегда к счастью. Но только не 31 декабря. Если верить приметам, то осколки могут принести семейные ссоры и скандалы, которые будут продолжаться весь грядущий год.

Не занимают и не дают деньги в долг