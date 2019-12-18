ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, кто пришел на самую зажигательную вечеринку Таллинна

В пятницу, 13 декабря, в ночном клубе PRIVÉ состоялась самая яркая русская вечеринка города – BAILE-bon Russian Style CHRISTMAS SPECIAL.
Music Factory и Captain Morgan подарили гостям настоящий праздник – фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!
DJ Bell играл популярную музыку – лучшие зарубежные, новогодние и русские хиты, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку – шампанское рекой и танцы до утра. Праздник удался!
В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.
Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!
Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.
Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!
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