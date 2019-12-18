ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, кто пришел на самую зажигательную вечеринку Таллинна

DJ Bell играл популярную музыку – лучшие зарубежные, новогодние и русские хиты, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку – шампанское рекой и танцы до утра. Праздник удался!

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!