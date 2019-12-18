Ср, 18.12.2019
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ВИДЕО ⟩ Российский рэпер Моргенштерн забыл, где выступает в Таллинне и рассмешил Сеть

Популярный 21-летний рэп-артист и блогер из Уфы Алишер Тагирович Валеев (сценическое имя - Моргенштерн) уже завтра, 20 декабря, выступит в Таллинне с концертом, но артист забыл, где конкретно состоится его шоу. 

Мы ему с радостью напомним - выступление состоится уже завтра в таллиннском ночном клубе CatHouse Concert Hall в 18:00, концерт 14+. 

Моргенштерн — блогер и исполнитель, который приобрел известность благодаря эпатажным поступкам. Он сделал себе на лице тату в виде трех шестерок, сжег 100 тысяч рублей. Расскажем подробнее о его жизни и творчестве.

В Instagram у Алишера несколько миллионов подписчиков. 

Билеты еще можно приобрести на концерт ЗДЕСЬ! 

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