ВИДЕО ⟩ Российский рэпер Моргенштерн забыл, где выступает в Таллинне и рассмешил Сеть

Мы ему с радостью напомним - выступление состоится уже завтра в таллиннском ночном клубе CatHouse Concert Hall в 18:00, концерт 14+.

Моргенштерн — блогер и исполнитель, который приобрел известность благодаря эпатажным поступкам. Он сделал себе на лице тату в виде трех шестерок, сжег 100 тысяч рублей. Расскажем подробнее о его жизни и творчестве.

В Instagram у Алишера несколько миллионов подписчиков.