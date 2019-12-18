ВИДЕО ⟩ Российский рэпер Моргенштерн забыл, где выступает в Таллинне и рассмешил Сеть

Популярный 21-летний рэп-артист и блогер из Уфы Алишер Тагирович Валеев (сценическое имя - Моргенштерн) уже завтра, 20 декабря, выступит в Таллинне с концертом, но артист забыл, где конкретно состоится его шоу.
Мы ему с радостью напомним - выступление состоится уже завтра в таллиннском ночном клубе CatHouse Concert Hall в 18:00, концерт 14+.
Моргенштерн — блогер и исполнитель, который приобрел известность благодаря эпатажным поступкам. Он сделал себе на лице тату в виде трех шестерок, сжег 100 тысяч рублей. Расскажем подробнее о его жизни и творчестве.
В Instagram у Алишера несколько миллионов подписчиков.
Билеты еще можно приобрести на концерт ЗДЕСЬ!