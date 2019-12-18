Танцовщица из Санкт-Петербурга, бросившая Джонни Деппа, разделась и показала, чего он лишился

Недавно стало известно, что 24-летняя Полина Глен бросила 56-летнюю звезду "Пиратов Карибского моря". Сейчас девушка, видимо, решила снять стресс и отправилась на Бали, пишет Лайф.
Танцовщица уже около двух недель находится на острове, в который, по её словам, просто влюбилась. И, конечно, не забывает делиться снимками на фоне местных красот. Но на этот раз экс-возлюбленная Джонни Деппа отправилась в спа, где снялась обнажённой, лёжа в воде с лепестками цветов.
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Девушка отвернулась от камеры, показав спину и пикантные формы. И этого хватило, чтобы привести подписчиков в Instagram в восторг. Юзеры оценили смелость брюнетки и отметили красоту фигуры. Однако, наслаждаясь природой, Полина не забыла и про работу. Она запустила марафон, в рамках которого собирается учить девушек любить себя, танцевать и ухаживать за собой.
Классная картина — красотка завораживает,
Какая красивая молодая девушка,
Вы прекрасны!!! Даже сзади... и про Бали даже забываешь,
- написали подписчики.
Напомним, что недавно танцовщица из Санкт-Петербурга бросила Джонни Деппа, вместе с которым провела более двух лет. Девушка вернулась на родину, потому что не могла больше выносить разбирательств актёра с его бывшей женой Эмбер Херд.