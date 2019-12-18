«В ожидании чуда»: певица Нюша ответила на вопрос о беременности

Певица Нюша поделилась нежным фото с супругом и заинтриговала подписчиков в Instagram. В кадре артистка позирует вместе с мужем Игорем Сивовым на фоне украшенной к Новому году Красной площади в Москве. Исполнительница нежно прижимается к любимому, пишет Пятый канал.
В ожидании чуда,
— подписала пост звезда.
Такая фраза заинтриговала фанатов певицы. Они решили, что исполнительница намекает на прибавление в семье и решили прямо спросить ее об этом.
Беременна что ли?
— написала одна из подписчиц.
Нет!
— отрезала звезда.
Остальные подписчики отметили, что влюбленные смотрятся прекрасно и написали им комплименты в комментариях.
Очень красивая пара;
Вы такие милые;
Очень нежное фото,
— написали фолловеры.