Ср, 18.12.2019
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«В ожидании чуда»: певица Нюша ответила на вопрос о беременности

Нюша

ФОТО: Instagram

Певица Нюша поделилась нежным фото с супругом и заинтриговала подписчиков в Instagram. В кадре артистка позирует вместе с мужем Игорем Сивовым на фоне украшенной к Новому году Красной площади в Москве. Исполнительница нежно прижимается к любимому, пишет Пятый канал.

В ожидании чуда,

— подписала пост звезда.

Такая фраза заинтриговала фанатов певицы. Они решили, что исполнительница намекает на прибавление в семье и решили прямо спросить ее об этом.

Беременна что ли?

— написала одна из подписчиц.

Нет!

— отрезала звезда.

Остальные подписчики отметили, что влюбленные смотрятся прекрасно и написали им комплименты в комментариях.

Очень красивая пара;

Вы такие милые;

Очень нежное фото,

— написали фолловеры.

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