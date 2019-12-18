«В ожидании чуда»: певица Нюша ответила на вопрос о беременности

Певица Нюша поделилась нежным фото с супругом и заинтриговала подписчиков в Instagram. В кадре артистка позирует вместе с мужем Игорем Сивовым на фоне украшенной к Новому году Красной площади в Москве. Исполнительница нежно прижимается к любимому, пишет Пятый канал.