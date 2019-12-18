Ср, 18.12.2019
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«Надеюсь, Потап фоткал»: Настя Каменских полностью обнажилась на фото

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская певица Настя Каменских не перестает радовать поклонников откровенными снимками на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.

На этот раз супруга украинского рэпера Потапа опубликовала кадр, на котором предстала спиной в полностью обнаженном виде.

И пока поклонники гадают, кто же сделал такое смелое фото для исполнительницы, Настя Каменских наслаждается отдыхом в Мексике. Более того, NK поделилась не только откровенным фото, но и своими мыслями касательного того, какой должна быть настоящая женщина.

Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир. Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?

– написала певица под интимным фото, которое сделал ее супруг – Алексей Потапенко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

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