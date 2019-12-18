Панды и шоу мыльных пузырей ⟩ Регина Тодоренко закатила роскошный праздник для сына

Тодоренко не стала ломать голову над организацией мероприятия и обратилась в ивент-агентство, которое провело все на высшем уровне. Присутствующие веселились на славу, угощаясь десертами от кондитерской Сергея Жукова и его жены. Обо всем этом телеведущая рассказала лишь сегодня, разместив в личном блоге фото и видео со дня рождения.

Совсем недавно Майклу (именно так родители называют малыша между собой, — прим. «СтарХита») исполнился год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые пожелания, поддержку и необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы пожелали малышу,

— обратилась Регина к подписчикам.

Тодоренко осталась в восторге от аниматоров, облачившихся в костюмы панд, да и от всего происходящего в целом. Праздничное веселье, по ее словам, должно надолго запомниться гостям.

Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, бегают счастливые, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются шоу мыльных пузырей. А еще забавнее смотреть на взрослых, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтобы даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее,

— отметила телеведущая.

Напомним, Миша — пока единственный ребенок звездной пары. Влюбленные долго не комментировали прибавление в семье, рассказав обо всем широкой публике лишь незадолго до родов.