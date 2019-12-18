Панды и шоу мыльных пузырей ⟩ Регина Тодоренко закатила роскошный праздник для сына

5 декабря первенцу Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнился год. В честь этого события любящие родители мальчика, ставшего звездой еще до появления на свет, закатили грандиозный праздник, пригласив друзей и близких, пишет Стархит.
Тодоренко не стала ломать голову над организацией мероприятия и обратилась в ивент-агентство, которое провело все на высшем уровне. Присутствующие веселились на славу, угощаясь десертами от кондитерской Сергея Жукова и его жены. Обо всем этом телеведущая рассказала лишь сегодня, разместив в личном блоге фото и видео со дня рождения.
Совсем недавно Майклу (именно так родители называют малыша между собой, — прим. «СтарХита») исполнился год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за теплые пожелания, поддержку и необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы пожелали малышу,
— обратилась Регина к подписчикам.
Тодоренко осталась в восторге от аниматоров, облачившихся в костюмы панд, да и от всего происходящего в целом. Праздничное веселье, по ее словам, должно надолго запомниться гостям.
Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, бегают счастливые, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются шоу мыльных пузырей. А еще забавнее смотреть на взрослых, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтобы даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее,
— отметила телеведущая.
Напомним, Миша — пока единственный ребенок звездной пары. Влюбленные долго не комментировали прибавление в семье, рассказав обо всем широкой публике лишь незадолго до родов.
Мальчик появился на свет в одной из московских клиник. Знаменитые родители не стали брать пример с коллег и делать перфоманс из выписки — присутствовали лишь самые близкие.