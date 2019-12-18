ВИДЕО ⟩ Неловкий момент: Кейт Миддлтон отстранилась от прикосновений принца Уильяма на публике

Дональд и Мелания Трамп отныне не единственные герои неловких видео, в которых супруги никак не могут определиться, стоит ли брать друг друга за руки, когда вокруг сплошные камеры и любопытные взгляды, пишет Супер.
Герцоги Кембриджские приняли участие в рождественской программе на канале BBC, где мило посидели у камина с волонтерами.
Ближе к концу выпуска Уильям попытался нежно положить руку на плечо Кейт, но чего-то не учел: жена со скоростью света и привычной ослепительной улыбкой увернулась от прикосновения будущего короля.
В отличие от герцогов Сассекских, Кембриджские редко дотрагиваются друг до друга на публике: как правило, чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи.
Похоже, насчет официальности программы на BBC у Уильяма возникли сомнения, но Кейт пока не готова к критике уровня «бунтарки» Меган Маркл.