Ср, 18.12.2019
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ВИДЕО ⟩ Неловкий момент: Кейт Миддлтон отстранилась от прикосновений принца Уильяма на публике

Кейт Миддлтон и принц Уильям

ФОТО: Jonathan Brady/PA Wire/PA Images

Дональд и Мелания Трамп отныне не единственные герои неловких видео, в которых супруги никак не могут определиться, стоит ли брать друг друга за руки, когда вокруг сплошные камеры и любопытные взгляды, пишет Супер.

Герцоги Кембриджские приняли участие в рождественской программе на канале BBC, где мило посидели у камина с волонтерами.

Ближе к концу выпуска Уильям попытался нежно положить руку на плечо Кейт, но чего-то не учел: жена со скоростью света и привычной ослепительной улыбкой увернулась от прикосновения будущего короля.

В отличие от герцогов Сассекских, Кембриджские редко дотрагиваются друг до друга на публике: как правило, чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи.

Похоже, насчет официальности программы на BBC у Уильяма возникли сомнения, но Кейт пока не готова к критике уровня «бунтарки» Меган Маркл.

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