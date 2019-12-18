ВИДЕО ⟩ Неловкий момент: Кейт Миддлтон отстранилась от прикосновений принца Уильяма на публике

Герцоги Кембриджские приняли участие в рождественской программе на канале BBC, где мило посидели у камина с волонтерами.

Ближе к концу выпуска Уильям попытался нежно положить руку на плечо Кейт, но чего-то не учел: жена со скоростью света и привычной ослепительной улыбкой увернулась от прикосновения будущего короля.

В отличие от герцогов Сассекских, Кембриджские редко дотрагиваются друг до друга на публике: как правило, чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи.