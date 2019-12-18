Как поддерживать здоровье сердца без таблеток: личный опыт кардиолога

Чтобы сохранить свое сердце здоровым и не прибегать к помощи лекарств и таблеток, достаточно просто знать правильные действия, которые можно выполнять в домашних условиях. Своими секретами поделился главврач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе, кардиолог Торстен Дилл, пишет Сегодня.
По его словам, чтобы сохранить свое сердце здоровым, важно гулять на свежем воздухе как можно чаще. Сам кардиолог, к примеру, прогуливается три раза в неделю по часу, независимо от погодных условий. Дилл утверждает, что регулярность очень важна для сердца.
Кроме того, в повседневной жизни Торстен отказался от лифта и использует исключительно лестницу.
Но для сердца важны не только физические нагрузки, а и правильное питание. Сам кардиолог вовсе отказался от мяса и предпочитает есть рыбу и овощи.
Не обошел доктор стороной и внешние факторы, которые влияют на работу сердца. Одним из таких кардиолог назвал стресс. По словам Дилла, это главный фактор заболеваний сердца, ведь он часто становиться причиной проблем со сном, а также вредных привычек: курение, употребление алкоголя и не контролированное поглощение пищи. Поэтому важно научиться правильно отдыхать и реагировать на действия окружающих.