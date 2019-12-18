Как поддерживать здоровье сердца без таблеток: личный опыт кардиолога

По его словам, чтобы сохранить свое сердце здоровым, важно гулять на свежем воздухе как можно чаще. Сам кардиолог, к примеру, прогуливается три раза в неделю по часу, независимо от погодных условий. Дилл утверждает, что регулярность очень важна для сердца.

Кроме того, в повседневной жизни Торстен отказался от лифта и использует исключительно лестницу.

Но для сердца важны не только физические нагрузки, а и правильное питание. Сам кардиолог вовсе отказался от мяса и предпочитает есть рыбу и овощи.