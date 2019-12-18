Гороскоп на 2020 год

Дева

Девам стоит сфокусироваться на сфере любви. Тем, кто уже в отношениях, лучше в 2020 году как можно больше времени проводить с любимым человеком. Это идеальное время для романтики и поиска любви для представителей этого знака, находящихся в поиске. Оно запомнится людям этого знака очень надолго — возможно, навсегда. Девы — ответственные люди, поэтому им удастся разрешить любые проблемы на работе и в бизнесе. Астрологи считают, что в этом году на плечи представителей этого знака могут лечь новые обязанности. Лучше находить возможность отдохнуть и набраться сил, чтобы не перегореть.

Весы

У Весов будет возможность преуспеть в работе, финансах, любви. 2020 год очень удачный для данного знака. Во многих ситуациях коллеги и начальство будут давать важные советы. Также стоит прислушиваться к близким. Рекомендации опытных людей будут как нельзя кстати. По выходным и в праздники желательно уделять как можно больше времени близким и родным, забывая про работу. Сплочение семьи пойдет Весам на пользу, так как это поможет им восстановить свою энергетику. Существует также десять типов людей, которым доверять категорически нельзя. Они могут принести Весам много проблем на самых разных фронтах.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют сфокусироваться на поисках новых увлечений и хобби, подходящих этому знаку. Браться за невыполнимые дела не стоит: время в 2020 году для Скорпионов будет дороже любого золота. Уверенность в себе станет главным двигателем их личного прогресса. Не нужно бояться длительных и дальних командировок, смены обстановки. Что касается покупок, то они будут удачными на протяжении практически всего года, за исключением начала осени. В отношениях с близкими Скорпионов ожидает успех, если представители этого знака постараются поменьше спорить с ними и не провоцировать ненужные скандалы. Если же споры все-таки будут завязываться, победить в них без потерь помогут логичные аргументы и твердая позиция.

Стрелец

У Стрельцов в 2020 году будет возможность победить свои самые ужасные привычки, стать лучше и успешнее. Для этого им потребуется помощь близких и немного веры в себя. В первой половине года Стрельцам стоит остерегаться авантюр и рисков, особенно в финансовой сфере. В начале 2020 года представителей этого знака ждут большие успехи в любви, но во второй половине возможны вспышки ревности, причем не только со стороны второй половинки, но и со стороны самих Стрельцов. В такие моменты нужно крайне осторожно выбирать слова и не выдвигать никаких ультиматумов.

Козерог

Козерогов часто относят к з накам Зодиака, которые не прощают обиды . Но в 2020 году им необходимо начать свой путь в любви и в делах с прощения. Только так можно будет освободить свой разум от негатива. Помимо этого есть вероятность того, что люди, с которыми Козероги таким образом восстановят отношения, смогут помочь им в делах. В начале года можно вернуться к старым идеям, воплотить в жизнь те планы, которые вынашивались уже не один месяц. Астрологи настоятельно советуют Козерогам не откладывать ничего на потом.

Водолей

В деловой сфере в 2020 году Водолеям необходимо обратить особое внимание на оформление документов. Сомнительные сделки лучше обходить стороной. То же самое касается покупок, в которых Водолеи сомневаются. Весной и осенью возможны резкие смены настроения, эмоциональные проблемы и нехватка мотивации. Справиться со всем этим Водолеям поможет уборка по фэншуй и избавление от всего старого. Уже в начале года представителям этого знака стоит проявить заботу о близких, заняться важными домашними делами.

Рыбы