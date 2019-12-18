Гороскоп на 2020 год

Как и всегда, большинство людей разделится на два больших лагеря: кто-то сфокусируется полностью на финансовой сфере, а кто-то на любовной.
Астрологи отмечают, что обе сферы важны, поэтому расстановка приоритетов действительно окажется правильным шагом. Но излишняя многозадачность — не единственная причина, по которой удача может обойти вас стороной в 2020 году.
Овен
У Овнов ожидается прекрасное время для того, чтобы попробовать повысить свой доход. Улучшится их память, внимательность, осторожность. Это идеальное время для начала ведения бизнеса, принятия важных решений, смены места работы, поиска новых увлечений, совершения грандиозных покупок. Астрологи советуют без опаски брать небольшие кредиты, но стараться не влезать в долги слишком сильно, потому что это будет отвлекать Овнов от более важных дел. Начать год стоит с небольшого тайм-аута. Овнам нужно взять перерыв и внимательно обдумать, что может ждать их в будущем и чего они хотят достичь.
Телец
Для Тельцов главным навыком в 2020 году станет умение управлять своей энергией. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с пятью полезными советами в этой области. Тельцам в этот год следует тщательно планировать свои дела. В амурных делах Тельцам стоит просто побыть наблюдателями и научиться ждать: одиноким представителям этого Знака звезды и планеты рано или поздно помогут найти вторую половинку. Семейным Тельцам нужно будет стать внимательнее к просьбам близких.
У Близнецов главной сферой жизни в 2020 году станут финансы. Семь правил фэншуй для привлечения денег придутся как нельзя кстати в период столь позитивной активности планет. В любви представителям этого знака также предстоят удачные времена. Астрологи советуют тратить больше денег на то, чтобы делать счастливыми вторую половинку, родственников и детей. Очень позитивно на удаче и настроении отразятся совместные поездки, отпуск, активный досуг.
Рак
Ракам стоит следовать законам процветания, чтобы сделать себя более счастливыми и продуктивными. Также этим людям нужна будет мотивация, которую можно черпать у близких людей. Астрологи говорят, что можно смело бросать вызовы конкурентам в финансовой сфере, но лучше делать это обдуманно: неосторожные шаги чреваты крупными потерями денег. В любви и в семье Раков в этом году ожидает спокойствие и взаимопонимание, что хорошо отразится на их настроении.
Лев
Львов в начале года ожидают карьерные продвижения, успех в бизнесе, удачные покупки. Затем, примерно с марта по июль ожидается небольшой спад позитивной активности, и в это время им лучше быть тише воды и ниже травы. Но уже с конца августа и до самого окончания 2020 года Львам можно вновь браться за штурвал финансовой лодки. Перед важными событиями вроде подписания бумаг или смены работы лучше читать заговоры на удачу. В 2020 году Львам полезно будет обновить старые знакомства, навестить родственников. Также представители этого знака смогут быстро найти любовь. К концу года Львы могут почувствовать сильную усталость, если не выделят себе время на отдых летом, осенью или весной.
Девам стоит сфокусироваться на сфере любви. Тем, кто уже в отношениях, лучше в 2020 году как можно больше времени проводить с любимым человеком. Это идеальное время для романтики и поиска любви для представителей этого знака, находящихся в поиске. Оно запомнится людям этого знака очень надолго — возможно, навсегда. Девы — ответственные люди, поэтому им удастся разрешить любые проблемы на работе и в бизнесе. Астрологи считают, что в этом году на плечи представителей этого знака могут лечь новые обязанности. Лучше находить возможность отдохнуть и набраться сил, чтобы не перегореть.
Весы
У Весов будет возможность преуспеть в работе, финансах, любви. 2020 год очень удачный для данного знака. Во многих ситуациях коллеги и начальство будут давать важные советы. Также стоит прислушиваться к близким. Рекомендации опытных людей будут как нельзя кстати. По выходным и в праздники желательно уделять как можно больше времени близким и родным, забывая про работу. Сплочение семьи пойдет Весам на пользу, так как это поможет им восстановить свою энергетику. Существует также десять типов людей, которым доверять категорически нельзя. Они могут принести Весам много проблем на самых разных фронтах.
Скорпион
Скорпионам астрологи советуют сфокусироваться на поисках новых увлечений и хобби, подходящих этому знаку. Браться за невыполнимые дела не стоит: время в 2020 году для Скорпионов будет дороже любого золота. Уверенность в себе станет главным двигателем их личного прогресса. Не нужно бояться длительных и дальних командировок, смены обстановки. Что касается покупок, то они будут удачными на протяжении практически всего года, за исключением начала осени. В отношениях с близкими Скорпионов ожидает успех, если представители этого знака постараются поменьше спорить с ними и не провоцировать ненужные скандалы. Если же споры все-таки будут завязываться, победить в них без потерь помогут логичные аргументы и твердая позиция.
Стрелец
У Стрельцов в 2020 году будет возможность победить свои самые ужасные привычки, стать лучше и успешнее. Для этого им потребуется помощь близких и немного веры в себя. В первой половине года Стрельцам стоит остерегаться авантюр и рисков, особенно в финансовой сфере. В начале 2020 года представителей этого знака ждут большие успехи в любви, но во второй половине возможны вспышки ревности, причем не только со стороны второй половинки, но и со стороны самих Стрельцов. В такие моменты нужно крайне осторожно выбирать слова и не выдвигать никаких ультиматумов.
Козерог
В деловой сфере в 2020 году Водолеям необходимо обратить особое внимание на оформление документов. Сомнительные сделки лучше обходить стороной. То же самое касается покупок, в которых Водолеи сомневаются. Весной и осенью возможны резкие смены настроения, эмоциональные проблемы и нехватка мотивации. Справиться со всем этим Водолеям поможет уборка по фэншуй и избавление от всего старого. Уже в начале года представителям этого знака стоит проявить заботу о близких, заняться важными домашними делами.
Рыбы
Для Рыб 2020 год будет временем, когда нужно проявить заботу о близких. Это идеальное время для романтики, заключения брака и создания семьи. Опасными будут необдуманные риски и негативные программы. Благотворно на удаче в любви скажется умение делать комплименты, честность и открытость. А вот перегружать себя работой и делами в начале 2020 года Рыбам точно не стоит. Примерно до начала марта лучше тратить энергию только на самые важные дела, потому что есть шанс получить травму. Идеальное время для смены обстановки — конец весны и конец осени.