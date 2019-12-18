Что случилось? ⟩ Ведьма Мэрилин Керро ушла из студии в прямом эфире

Ясновидящая Мэрилин Керро (31 год) пришла в студию Kanal 2, чтобы рассказать о том, что принесет Новый год, но не смогла предвидеть дальнейшего, пишет Elu24.
Керро рассказывала ведущим телепрограммы Õhtu!, как принести счастье и мир в жизнь, но внезапно попросила остановить съемку, так как почувствовала тошноту.
«Мы должны сделать минутную паузу, как вы можете видеть, Мэрилин немного плоха», - сказал ведущий Юри Бутчаков после ухода Керро из студии.
Мэрилин объявила в середине июля, что ждет ребенка, в настоящее время Керро беременна на последних неделях.
Смотрите программу (Керро почувствовала себя плохо на 4:15).