Ср, 18.12.2019
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Что случилось? ⟩ Ведьма Мэрилин Керро ушла из студии в прямом эфире

Marilyn Kerro raamatuesitlusel, Solarise Apollo, 23.11.2019

ФОТО: Konstantin Sednev

Ясновидящая Мэрилин Керро (31 год) пришла в студию Kanal 2, чтобы рассказать о том, что принесет Новый год, но не смогла предвидеть дальнейшего, пишет Elu24.

Керро рассказывала ведущим телепрограммы Õhtu!, как принести счастье и мир в жизнь, но внезапно попросила остановить съемку, так как почувствовала тошноту.

«Мы должны сделать минутную паузу, как вы можете видеть, Мэрилин немного плоха», - сказал ведущий Юри Бутчаков после ухода Керро из студии.

Мэрилин объявила в середине июля, что ждет ребенка, в настоящее время Керро беременна на последних неделях.

Смотрите программу (Керро почувствовала себя плохо на 4:15).

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