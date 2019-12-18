Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает удача в конце декабря

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, представителей каких знаков Зодиака ожидает удача в конце декабря 2019 года.
По ее словам, случайно брошенная фраза может оказать большое влияние на жизнь Овнов. В этом месяце астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака держать ухо востро и не пропускать никаких известий. Все пожелания на ближайшее будущее звезды будут посылать вам в неявном виде, и в выигрыше останутся те, кто умеет слушать и слышать. И если вы из их числа, то можете рассчитывать на счастливые перемены в жизни.
Заскучавшие в рутине Близнецы получат события, которые изменят всю их судьбу. Поглотившая представителей этого знака рутина наконец отступит, и вы получите порыв свежего ветра перемен. По словам астролога, вы можете получить известие, которое произведет эффект разорвавшейся бомбы, и уже с декабря вы будете жить совсем другой, полной радостных моментов насыщенной жизнью.
Раки в конце декабря 2019 года получат важные новости на работе. Последующие за этим события кардинально изменят вашу жизнь. Возможно, вас ожидает повышение по службе, перевод на другую работу или огромная премия. То, к чему вы шли долгое время, произойдет в один день и перевернет вашу жизнь. Тамара Глоба советует в этот период ничему не удивляться и ничего не бояться.