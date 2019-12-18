Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает удача в конце декабря

По ее словам, случайно брошенная фраза может оказать большое влияние на жизнь Овнов. В этом месяце астролог рекомендует представителям этого знака Зодиака держать ухо востро и не пропускать никаких известий. Все пожелания на ближайшее будущее звезды будут посылать вам в неявном виде, и в выигрыше останутся те, кто умеет слушать и слышать. И если вы из их числа, то можете рассчитывать на счастливые перемены в жизни.