Гороскоп на 18 декабря: Близнецам желательно сделать передышку, а Стрельцам лучше помалкивать

Овен

Прислушивайтесь к советам окружающих людей – они окажутся полезными для вашей каждодневной работы.

Телец

Включите фантазию и посвятите себя творчеству. Если вы когда-то хотели написать натюрморт или сочинить песню – это ваш день.

Близнецы

Постарайтесь найти пару часов для отдыха, иначе рабочие вопросы и кутерьма в конце года выбьют вас из колеи.

Рак

Этот день принесет полезные встречи и деловые контакты. Вы не будете испытывать финансовых затруднений.

Лев

Хороший период, чтобы разобраться с проблемами в личной жизни. Проявите больше внимания своей половинке.

Дева

Вам необходимо сосредоточиться на решении финансовых вопросов – в этом случае получите прибыль.

Весы

Подходящий день для совершенствования ваших профессиональных навыков, которые вам скоро пригодятся.

Скорпион

Поторопитесь с реализацией задуманных планов, иначе вас обгонят более опытные и проворные конкуренты.

Стрелец

Звезды не рекомендуют откровенничать с незнакомыми людьми, иначе ваши секреты станут достоянием окружающих, уверяет «Сегодня».

Козерог

День подходит для обновления гардероба и смены вашего имиджа. Также не лишней будет профилактика здоровья.

Водолей

В вашем окружении появились недоброжелатели, с которыми вам предстоит конкурентная борьба.

Рыбы