Лариса Гузеева бросила сына сразу же после рождения

Лариса Гузеева в очередной раз раскрыла шокирующие детали своего поведения в молодости. На этот раз актриса призналась в том, что была неважной матерью. По словам ведущей «Давай поженимся!», она бросила малолетнего сына почти сразу же после рождения ради посиделок с подружкой, а также спустила на украшение все семейные сбережения.

«Я только вернулась из роддома, родив Георгия, оставила на маму и Каху (Каха Толордава — второй муж Гузеевой) маленького этого ребенка. Позвонила подружке и сказала: "Накрывай стол, я еду". Забрала все свадебные деньги, зашла в магазин, купила себе кольцо», — поведала артистка шокированной публике в эфире Первого канала.

Звезда «Жестокого романса» согласилась, что в тот момент была не в себе, а ведь ей было не 18 лет, а уже 33 года. Но она категорически не хотела заботиться о малыше. «Моя мама звонила, плакала и говорила: "Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет, его нужно кормить". Я сказала: "Да?! Вечером!"», — вспоминает Гузеева. Домой же актриса приехала только потому, что у нее очень сильно разболелась грудь из-за скопившегося молока.