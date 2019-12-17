Великолепная семерка: самые богатые знаки Зодиака в 2020 году

Кто же станет тем счастливчиком, купающимся в деньгах? Астрологи назвали семь знаков Зодиака, которым 2020 год обещает финансовую стабильность. Вот они - самые богатые знаки Зодиака в 2020 году.

Телец. У этого слишком экономного знака редко когда бывают денежные проблемы, но в 2020 году Тельцы могут позволить себе даже то, о чем так давно мечтали, но боялись потратиться на это. Представителей этого зодиакального созвездия ждут перемены на работе – повышение заработной платы или же карьерный рост, а также появится дополнительный источник дохода, благодаря которому они смогут откладывать на «черный день» (по мнению Тельцов, он обязательно когда-то наступит и нужно быть к нему готовым).

Близнецы. Финансовая стабильность будет ждать тех Близнецов, которые перестанут много думать, взвешивая все за и против, а начнут действовать и где-то даже рисковать. Бизнес-проект, над которым так давно и тщательно работал этот знак, воплотится в жизнь и принесет немалый доход. Также в их жизни появится влиятельный человек, который поможет им не только улучшить материальное финансовое положение, но и поверить в себя.

Лев. Звезды постоянно будут защищать этот знак от возможных экономических проблем, поэтому 2020 год можно гарантированно назвать финансово устойчивым годом. Львы получат интересное деловое предложение, возможно, сменят работу и тем самым повысят свое материальное положение, а вместе с ним и социальный статус. Одним словом, в год Крысы Лев будет чувствовать себя царем.

Весы. Этому знаку несказанно повезет в финансовом плане. Уже в начале года они получат предложение от давних и проверенных друзей вложиться в общее дело, и не прогадают, если согласятся. Тем более лишние деньги у Весов имеются в запасе. Летом их совместное детище принесет первые приличные доходы. Этот знак сможет позволить себе не только покупку автомобиля своей мечты, но и кругосветное путешествие.

Стрелец. Весь 2019 год этот знак трудился, не покладая рук, и пришло время пожинать плоды. В январе Стрельцы смогут расширить свой бизнес или же возглавить огромное предприятие, одним словом, дела пойдут в гору, а вместе с ними наладится и финансовое положение. И даже природная расточительность этого знака не помешает его материальной стабильности, но это не значит, что нужно тут же тратить заработанное. Все-таки лучше отложить некоторую сумму денег на будущее.

Козерог. Прекрасный год в финансовом плане ждет этот знак, но при условии, что он будет осторожен. Не стоит действовать импульсивно, желательно взвешивать каждое свое решение. В середине года Козероги получат большую сумму денег, унаследованную от дальнего родственника, а также обеспечат себе стабильное материальное положение благодаря правильно вложенным деньгам. Так что в 2020 году этот знак точно бедствовать не будет.