НОВЫЙ ТРЕНД ⟩ А вы бы хотели получить такой подарок к праздникам?

Да, вы правильно поняли. Красивые, керамические фаллоимитаторы ручной работы стали популярными в Англии в этот праздничный сезон. Они разработаны художницей Ванессой Халмерс, которая создавала их вместе с эротическим бутиком в Брайтоне. Они вдохновились интимными игрушками викторианской эпохи, которые изготавливались из натуральных материалов. Владелец бутика Рамси отметил, что ручная работа позволяет им создавать более детальные и интересные игрушки, а также предлагает большие вариации по длине, толщине и ретро-дизайну.

Керамический фаллоимитатор ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Керамический фаллоимитатор ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Коллекция фаллоимитаторов Dear Fanny расписана вручную и покрыта изображениями цветов, кошек и девушек в стиле пин-ап. По словам художника, при изготовлении игрушек максимальное внимание было уделено долговечности, поэтому владельцу не нужно опасаться, что красивая керамика может сломаться внутри. Инновационный, но старомодный продукт настолько популярен среди покупателей, что фаллоимитаторы сметают с полок. Авторы идеи готовы полностью удовлетворить покупательский спрос.

Художница Ванесса Халмерс ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Цена на этот красивый товар составляет около 100 евро. Если вы тоже заинтересованы в том, чтобы порадовать себя или близкого красивым изделием ручной работы, вы можете найти сайт коллекции ЗДЕСЬ.