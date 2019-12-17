НОВЫЙ ТРЕНД ⟩ А вы бы хотели получить такой подарок к праздникам?

Дарить интимные игрушки на Рождество стало совершенно нормальным. Ассортимент сексуальных игрушек настолько широк, что абсолютно все найдут что-то подходяще. Но в этом сезоне появилась новинка – керамический фаллоимитатор! Об этом пишет портал Sõbranna.
Да, вы правильно поняли. Красивые, керамические фаллоимитаторы ручной работы стали популярными в Англии в этот праздничный сезон. Они разработаны художницей Ванессой Халмерс, которая создавала их вместе с эротическим бутиком в Брайтоне. Они вдохновились интимными игрушками викторианской эпохи, которые изготавливались из натуральных материалов. Владелец бутика Рамси отметил, что ручная работа позволяет им создавать более детальные и интересные игрушки, а также предлагает большие вариации по длине, толщине и ретро-дизайну.
Коллекция фаллоимитаторов Dear Fanny расписана вручную и покрыта изображениями цветов, кошек и девушек в стиле пин-ап. По словам художника, при изготовлении игрушек максимальное внимание было уделено долговечности, поэтому владельцу не нужно опасаться, что красивая керамика может сломаться внутри. Инновационный, но старомодный продукт настолько популярен среди покупателей, что фаллоимитаторы сметают с полок. Авторы идеи готовы полностью удовлетворить покупательский спрос.
Цена на этот красивый товар составляет около 100 евро. Если вы тоже заинтересованы в том, чтобы порадовать себя или близкого красивым изделием ручной работы, вы можете найти сайт коллекции ЗДЕСЬ.