ФОТО ⟩ Богохульница: серьги Ксении Собчак возмутили общественность

Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак подверглась жесткой критике за серьги с ликом Иисуса Христа, фото в которых она разместила в своем Instagram-аккаунте. Многие обвинили звезду в кощунстве и назвали богохульницей, пишет Русский TVNET.
«Воскресно-имперское», – лаконично подписала Собчак снимок, на котором она запечатлена в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом. Однако наибольшее впечатление на пользователей произвели серьги теледивы.
Большинство подписчиков оставили негативные комментарии под этой публикацией.
"Вы богохульница. Вы считаете, что если у вас много денег, то вам все позволено?", "Грех большой это надевать", "Разве можно святой образ Иисуса Христа на серьгах?!"
– возмущаются фолловеры.
При этом нашлись и те, кому образ Ксении показался необычным и даже удачным. Защитники назвали свою любимицу милой безбожницей, а один из поклонников сравнил ее с боярыней.