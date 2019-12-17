Ольга Бузова в платье с сексуальным декольте устроила зажигательные танцы

Ольга в середине декабря очень занята на съемках. Певица не успевает высыпаться, но всё равно находится в приподнятом настроении. Как и любой моднице, ей нравится примерять красивые и сексуальные наряды, а съемки как раз к этому располагают.

Бузова снялась в облегающем черном платье с кружевом и сексуальным декольте до талии. Эротичный образ дополнили серьги и эффектный чокер. Телеведущая показала на видео, как дефилировала перед камерой с серьезным лицом, а затем рассмеялась и стала зажигательно танцевать.

«Когда случайно вышла из образа. Но быстро вернулась назад», — с иронией написала певица в Instagram. Многие поклонники восторженно оценили образ звезды реалити-шоу. «Кайфовая и шальная», «Вау! Очень изысканный образ! Красотка! Платье — просто нереальное. Подчеркивает утонченность и стройность», — похвалили Ольгу фанаты.

Однако некоторые отметили, что это платье смотрелось бы лучше на девушках с пышными формами. «Оленька, платье — огонь, но здесь грудь нужна!», «Если Оля чуть-чуть поправится, то и грудь вернется. Это всё худоба», — высказались подписчики.

Бузова также показала свое бьюти-преображение. Певица обновила прическу — укоротила длину волос и «освежила» цвет, сделав окрашивание «омбре».