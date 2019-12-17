Ольга Бузова в платье с сексуальным декольте устроила зажигательные танцы

33-летняя Ольга Бузова показала дефиле в провокационном платье. Телеведущая надела черный наряд с головокружительным декольте, сообщает Cosmo.
Ольга в середине декабря очень занята на съемках. Певица не успевает высыпаться, но всё равно находится в приподнятом настроении. Как и любой моднице, ей нравится примерять красивые и сексуальные наряды, а съемки как раз к этому располагают.
Бузова снялась в облегающем черном платье с кружевом и сексуальным декольте до талии. Эротичный образ дополнили серьги и эффектный чокер. Телеведущая показала на видео, как дефилировала перед камерой с серьезным лицом, а затем рассмеялась и стала зажигательно танцевать.
«Когда случайно вышла из образа. Но быстро вернулась назад», — с иронией написала певица в Instagram. Многие поклонники восторженно оценили образ звезды реалити-шоу. «Кайфовая и шальная», «Вау! Очень изысканный образ! Красотка! Платье — просто нереальное. Подчеркивает утонченность и стройность», — похвалили Ольгу фанаты.
Бузова также показала свое бьюти-преображение. Певица обновила прическу — укоротила длину волос и «освежила» цвет, сделав окрашивание «омбре».