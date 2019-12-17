Звездные котики: кто делает счастливым Тимати, Волочкову, Тейлор Свифт и других знаменитостей

Двухмесячный младенец и несколько кошек, в том числе очень больших, – хорошее ли это соседство? Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его супругу Анастасию Решетову в последнее время критикуют за то, что незадолго до рождения своего сына Ратмира они завели кошек и сейчас сразу несколько пушистых домочадцев охраняют покой малыша.