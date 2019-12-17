Звездные котики: кто делает счастливым Тимати, Волочкову, Тейлор Свифт и других знаменитостей

Многие ругают Тимати за то, что он купил для своей семьи слишком опасного кота. Но, как оказалось, не только «блэк стар» любит больших кошек, пишет teleprogramma.pro.
Двухмесячный младенец и несколько кошек, в том числе очень больших, – хорошее ли это соседство? Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его супругу Анастасию Решетову в последнее время критикуют за то, что незадолго до рождения своего сына Ратмира они завели кошек и сейчас сразу несколько пушистых домочадцев охраняют покой малыша.
По мнению подписчиков, котики – существа своенравные и непредсказуемые, а потому нет никакой гарантии, что они не поцарапают ребенка, как поцарапал самого Тимати его пятимесячный кот Хусейн — помесь дикого камышового кота и абиссинца.
Дальше читайте ЗДЕСЬ!