Вт, 17.12.2019
Нарва перед Рождеством превратилась в сказку! Смотрите, как украшен этот город к праздникам СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Звездные котики: кто делает счастливым Тимати, Волочкову, Тейлор Свифт и других знаменитостей

Тимати с котом

ФОТО: Instagram

Многие ругают Тимати за то, что он купил для своей семьи слишком опасного кота. Но, как оказалось, не только «блэк стар» любит больших кошек, пишет teleprogramma.pro.

Двухмесячный младенец и несколько кошек, в том числе очень больших, – хорошее ли это соседство? Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его супругу Анастасию Решетову в последнее время критикуют за то, что незадолго до рождения своего сына Ратмира они завели кошек и сейчас сразу несколько пушистых домочадцев охраняют покой малыша.

По мнению подписчиков, котики – существа своенравные и непредсказуемые, а потому нет никакой гарантии, что они не поцарапают ребенка, как поцарапал самого Тимати его пятимесячный кот Хусейн — помесь дикого камышового кота и абиссинца.

Дальше читайте ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ