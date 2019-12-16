ФОТО ⟩ Крыса сгрызла все сбережения мужчины на Рождество

Мужчина опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором видны разодранные в клочья банкноты, в том числе несколько купюр достоинством 1000 нигерийских найр (2.48 евро), передает Lenta .

В подписи к снимку поясняется, что это были все сбережения, которые мужчина сделал к Рождеству. Он предположил, что деньги сгрызла крыса. Обрывки, которые оставил грызун, нельзя ни склеить, ни обменять в банке.