Пн, 16.12.2019
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ВСЕ В СБОРЕ ⟩ Ким Кардашьян показала рождественскую открытку своей семьи

Ким Кардашьян

ФОТО: Instagram

Звезда поделилась трогательным кадром со своими  подписчиками в Instagram.

39-летняя Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram рождественскую открытку со всей своей семьей. Так, на фотографии вместе с Ким также запечатлен ее супруг Канье Уэст и их четверо детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и шестимесячный Псалм.

Рождественская открытка семьи Уэст,

— подписана снимок Кардашьян.

Примечательно, что традиция делиться рождественскими открытками существует в семействе Кардашьян уже много лет. Правда, в этот раз, вместо совместной фотосессии с сестрами, Ким предпочла съемку с мужем и детьми, передает Viva.

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