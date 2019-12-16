ВСЕ В СБОРЕ ⟩ Ким Кардашьян показала рождественскую открытку своей семьи

Звезда поделилась трогательным кадром со своими подписчиками в Instagram.
39-летняя Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram рождественскую открытку со всей своей семьей. Так, на фотографии вместе с Ким также запечатлен ее супруг Канье Уэст и их четверо детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и шестимесячный Псалм.
Рождественская открытка семьи Уэст,
— подписана снимок Кардашьян.
Примечательно, что традиция делиться рождественскими открытками существует в семействе Кардашьян уже много лет. Правда, в этот раз, вместо совместной фотосессии с сестрами, Ким предпочла съемку с мужем и детьми, передает Viva.
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