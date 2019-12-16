ВСЕ В СБОРЕ ⟩ Ким Кардашьян показала рождественскую открытку своей семьи

39-летняя Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram рождественскую открытку со всей своей семьей. Так, на фотографии вместе с Ким также запечатлен ее супруг Канье Уэст и их четверо детей: шестилетняя Норт, четырехлетний Сейнт, годовалая Чикаго и шестимесячный Псалм.