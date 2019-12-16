Пн, 16.12.2019
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СМОТРИ ⟩ Звезда «Великолепного века» распрощалась с шикарными локонами

Мерьем Узерли.

ФОТО: Frederick Injimbert / ZUMAPRESS.com

36-летняя звезда кино кардинально сменила имидж, передает Сегодня.

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли, к которой пришла популярность благодаря сериалу «Великолепный век», запомнилась всем зрителям роскошными золотистыми кудрями. Но недавно знаменитость решилась на кардинальные изменения – экранная «Роксолана» срезала волосы и предстала перед поклонниками в совершенно новом образе.

Впервые в новом амплуа Мерьем Узерли появилась на дне рождения немецкой бизнесвумен Каролины Шойфеле. На мероприятии актриса блистала в полупрозрачном платье, которое произвело фурор. Но внимание общества было приковано к новой стрижке турецкой актрисы.

Поклонникам изменения звезды пришлись по душе. Под опубликованными кадрами фанаты оставили ряд положительных комментариев и отметили, что новая стрижка придает актрисе стройности.

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