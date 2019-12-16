Измученная Анастасия Волочкова купила билет в один конец

По словам Анастасии Волочковой, новогодние праздники она проведет в Таиланде. Танцовщица уже купила билет на самолет, пока в один конец.

«Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь», – сказала балерина. Анастасия призналась, что даже не запомнила название дикого острова, на котором собирается отдыхать.

Также артистка посетовала, что народу она интересна только в связи со скандалами. Все то доброе, что она делает для мира, остается незамеченным.

«Никого не интересует моя благотворительная деятельность. А всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью. Но пусть интересует. Мне это даже приятно», – отметила Анастасия Волочкова.

Отметим, что поклонники, которые ознакомились с интервью танцовщицы, крайне обеспокоились ее здоровьем. У звезды, как показалось, была странная мимика. Балерина порой еле шевелила губами, правая нижняя часть лица звезды была словно заморожена. Возможно, Анастасия Волочкова до эфира посетила стоматолога и не отошла от обезболивающего укола. Также есть вероятность, что звезда страдает от последствий применения уколов красоты.