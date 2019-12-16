ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Я хочу, чтобы вы были мокрыми»: «Руки вверх!» взорвали Ригу

О том, что будет аншлаг, было ясно до начала концерта – парковка под завязку, очереди на входе, очереди в гардероб, очереди в туалет и к барным стойкам. Люди везде.

Средний возраст рижан на концерте «Руки вверх!»? Его нет!

Непридуманные подслушанные разговоры в очереди - мужчина средних лет говорит собеседнику по телефону: «Слушай, я тут самый старый». Через минуту с другой стороны девчонка лет 14 тоже по телефону: «Похоже, я тут самая молодая».

Но нет, были и младше, например, те, кто пришел с родителями и весь концерт просидел у папы на шее. Им Сергей Жуков сказал отдельное спасибо.

Концерт, заявленный на 19.00, начался в 19.30. Без разминки, прелюдии и долгих раскачиваний голос в громкоговорителе начал: «Сегодня здесь собрались самые веселые люди города. Вы готовы поднимать руки вверх? Нам нужно больше рук! Влево, вправо!» и понеслось.

Рига раскачалась с первой минуты концерта. Еще до выхода Сергея Жукова на сцену.

Лазерное шоу слепило. Тут же взорвалось конфетти, Жуков вышел.

ФОТО: Русский TVNET

Он начал с попурри, плотно исполняя один за одним отрывки из «Лишь о тебе мечтая», «Ты осталась одна» и «Думала».

Рига уже поет, уже танцует, уже фотографирует и снимает. Концерту одна минута.

Исполнив первые хиты, Жуков начал говорить. Надо признать, что в этот вечер он был особенно разговорчив. Рижанам повезло вдвойне – по словам Сергея, Рига – это последний массовый концерт «Руки вверх!» в этом году.

Поэтому хочется его отработать в тысячу раз лучше, чем все остальные,

– признался солист.

И оправдал свои слова целиком. Он обещал не только создать предновогоднее настроение, но и подарить всем билет в детство. Он точно это сделал!

Жуков не стеснялся шутить как над собой, так и над зрителями. На вопрос, есть ли мужчины в зале, раздался громкий гул. Первыми он потроллил мужиков, которые «не слушают "Руки вверх!", а сами дома в подушку плачут». «Неслушающих "Руки вверх!"», оказалось в «Арене Рига» много.

В зале включили свет, группа представила свою новую забаву на концертах – найди себя на экране, показывая на нем зрителей из зала.

Солист «Руки вверх!» отдельно похвалил первые ряды, которые стоят в ожидании концерта по три часа и потом последними уходят, похвалил и танцпол, после чего принялся троллить трибуны, отметив, что особенно любит этих людей.

Кааааак, как можно сидеть на концерте «Руки вверх!»?

– удивлялся он.