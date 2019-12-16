мнение подписчиков ⟩ Настасью Самбурскую назвали «накрашенным мужиком» в сети

Настасья Самбурская, хоть и была некогда самой популярной девушкой в российском Instagram, сейчас полностью посвятила себя шансону. Как ни странно, теперь актриса поет про нелегкую воровскую долю. Впрочем, это не мешает ей оставаться женственной и раздавать советы своим подписчицам.

Мне нужна твоя критика. И лайк. Небольшой лайфхак, щеки можно не кусать, а просто слегка расслабить челюсть, мои акулки. И кончиком языка слегка прикоснуться к корням верхних зубов, с внутренней стороны,

— подписала снимок Настасья.

Так Самбурская раскрыла секрет идеального селфи. Правда, фото, под которым был размещен совет, понравилось далеко не всем. Подписчики сочли, что актриса стала похожа на мужчину.

Жесть.... Мужик на фото!,

— написал один из подписчиков.

Сначала показалось, мужик накрашенный,

— прокомментировал фото другой подписчик.

В итоге безобидный совет обернулся недовольными комментариями, на которые актриса отвечала, не стесняясь в выражениях. «Вот твоя дочка вырастет, и будут ей дядьки с отвисшими подбородками писать, что она страх», - написала Самбурская одному из подписчиков.