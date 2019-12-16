АПТЕЧНАЯ РЕФОРМА ⟩ Почему она провалилась, куда потратили наши деньги и чем занимались чиновники

Согласно принятому парламентом в 2014 году закону, все аптеки должны перейти из владения оптовых продавцов в руки провизоров. Это означает, что к апрелю 2020 года большинство аптек должны были быть выкуплены провизорами у крупных фирм. Закон предполагает, что провизор должен иметь долю в конкретной аптеке в размере не менее 51 процента, а также стать ее заведующим.

Поскольку за пять лет лишь 40 аптек были приобретены провизорами, то под угрозой закрытия к апрелю следующего года оказалось 318 аптек. В таких городах как: Валга, Рынгу, Отепя и осторове Хийумаа, согласно данным департамента лекарств, после аптечной реформы не осталось бы ни одной аптеки.

Чиновники списывают все на то, что жадные оптовики не желают продавать свои аптеки. Сами провизоры признаются, что либо не заинтересованы в этом, либо не имеют возможности приобрести их.

Для того, чтобы купить аптеку, провизор должен выложить около 100 000 евро. Катрин Луст сделала запрос во все крупнейшие банки Эстонии. Оказалось, что государство не делает никаких скидок для участников аптечной реформы. Кредит можно получить на стандартных условиях: первый взнос порядка 30 процентов, залог, срок возврата кредита – 5 лет. Провизоры попросту не желают заниматься бизнесом и закладывать свое имущество.

Не так давно Палата аптекарей получила от министерства социальных дел 100 000 евро на подготовление к реформе. Из беседы с руководителем организации выяснилось, что на эти деньги был проведен семинар в котором приняло участие всего лишь 10-15 аптекарей. Стоит отметить, что средства были выделены без какого-либо ходатайства со стороны Палаты и без проведения каких-либо тендеров.

От канцлера министерства социальных дел Марики Приске и вице-канцлера Марис Йессе комментарии получить не удалось. Чиновники постоянно ссылались на занятость.

Катрин Луст удалось застать вице-канцлера Марис Йессе на семинаре стоматологов. Чиновница явно не была готова к такому раскладу и хотя пообещала ответить на вопросы, ответы на них толком получить так и не удалось. Йессе явно не владела темой, несмотря на то, что именно она отвечает за аптечную реформу. На большинство вопросов, после долгих пауз, вице-канцлер отвечала, что все уже ранее было изложено в письменном виде.

Вопрос журналистки о возможности ознакомится с протоколами собраний по данной теме, застал Йессе в расплох. Чиновница утверждает, что никаких протоколов нет и вообще больших собраний в связи с реформой в министерстве не проводилось.

Также остался без ответа вопрос о том, что предприняло министерство за пять лет, чтобы люди в маленьких населенных пунктах не остались без возможности приобретать лекарства. О ситуации в Рынгу представитель министерства тоже ничего не знает.

Йессе постоянно повторяет, что исчерпывающие ответы давно даны в письменном виде, в том числе от еще одной сотрудницы министерства Карин Волмер, которая буквально на днях на своей странице в соцсети обзывала Катрин Луст. Все эти утверждения не соответствуют действительности, а компетентность отвечающих за аптечную реформу и благосостояние населения чиновников вызывает большие сомнения.