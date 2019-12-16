Что опасно есть на завтрак? Самая вредная еда

Но лишь немногие из нас действительно считают завтрак каким-то особым событием и употребляют те продукты, которые вовсе нельзя есть на голодный желудок!

Первый самый опасный продукт на завтрак - это различные копченые и острые блюда. Такой завтрак способен нанести немалый ущерб нашему организму: раздражение слизистой неблагоприятно скажется и на других органах пищеварения.

Второй запрещённый диетологами завтрак - это свежевыжатые соки, морсы. Почти такой же эффект, как и от копченого блюда - слизистая раздражена кислотой, содержащейся во фруктах, и она очень недовольна всем происходящим вокруг неё. Поэтому любимый многими апельсиновый сок на завтрак лучше отложить на обед или полдник.

Третий опасный элемент завтрака - это вода с лимоном или уксусом. Почти во всех диетах советуют пить воду именно с лимоном, чтобы снизить аппетит и похудеть, но какие последствия могут быть, мало кто задумывался над этим. Лимон или уксус - это опять же кислота, раздражающая кишечник, поэтому для похудения можно просто выпить теплую воду.

Четвертое заблуждение - это сладости в виде шоколада и конфет на завтрак. Это может привести к тому, что организм, уровень сахара в котором снижается за ночь, резко подскакивает от употребления сладостей - быстрых углеводов. Такой скачок сахара будет сопровождаться еще большим аппетитом, поэтому лучше воздержаться от любимой шоколадки на завтрак.

Конечно же, не стоит употреблять алкоголь натощак. Спиртное будет быстрее всасываться в кровь, чем пища, поэтому быстрое опьянение не заставит себя долго ждать, уверяет zen.yandex.ru.

Любимый напиток к завтраку - конечно же, кофе! Но этот хоть и очень вкусный напиток способствует выработки соляной кислоты в организме, что впоследствие может привести к гастриту или язве.

Каким же должен быть идеальный завтрак: вкусный и полезный?