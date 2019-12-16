ВИДЕО! ⟩ Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Поводом для разговоров стало новое видео, которое звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. В кадре знаменитость показала, как проходит ее подготовка к выходу на сцену. Артистка сняла себя в пижаме, подчеркнувшей наличие у нее небольшого живота.

Почти готова,

— подписала ролик артистка.

Однако видео вызывало жаркие споры у поклонников звезды. Одни утверждают, что исполнительница ждет пополнения, другие доказывают, что у Натальи никогда не было идеального плоского живота и она не беременна. Сама Подольская не раз уже объясняла, что имеет такую особенность фигуры, из-за которой многим часто кажется, что у нее округлившийся живот.

Сама звезда пока не прокомментировала очередные домыслы поклонников о ее беременности.