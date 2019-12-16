ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Смотри, что вытворял скандальный Элджей в Таллинне! Вот это шоу

Ночной клуб CatHouse Concert Hall стоял на ушах не только от мощности звука, но и от удовольствия. Не зря к выступлению Элджея в клуб завезли 10 килограммов конфетти, 6 баллонов CO2, а также подготовили бесподобное пиротехническое шоу. Под любимые хиты отрывалась молодежь этой ночью.