Лазарев после скандала Билана с «Евровидением»: «Не всегда победитель тот, кто забирает трофей!»

Сергей Лазарев отреагировал на недавний скандал, связанный с отказом Димы Билана участвовать в шоу звезд «Евровидения» в Амстердаме. Как стало известно, Билан отменил поездку туда, в связи с «невыполнением обязательств» со стороны организаторов, пишет Супер.
В европейских СМИ назвали причиной такого решения российского певца его имя, указанное шрифтом, размер которого был не достоин победителя конкурса. В то же самое время в Амстердам пригласили Сергея Лазарева, в рекламе обозначив его, как «хедлайнера» шоу.
В минувшие выходные шоу состоялась, о чем Лазарев опубликовал посты в своем Instagram, описав событие как «Шоу победителей «Евровидения». Однако, наткнулся на нелестные комментарии пользователей.
Какая связь между тобой и победителями?
— обратился к певцу один из комментаторов, указав на то, что другие участники от России — те же Гагарина и Алсу занимали место выше третьей позиции Сергея, не говоря уже о единственном победителе «Евровидения» в России — Диме Билане.
Не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках!
— резко отреагировал Лазарев на болезненную для него тему и привел доводы, что он является победителем зрительского голосования и «дважды призером» конкурса. Однако, вскоре удалил свои высказывания из комментариев.