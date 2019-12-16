Лазарев после скандала Билана с «Евровидением»: «Не всегда победитель тот, кто забирает трофей!»

В европейских СМИ назвали причиной такого решения российского певца его имя, указанное шрифтом, размер которого был не достоин победителя конкурса. В то же самое время в Амстердам пригласили Сергея Лазарева, в рекламе обозначив его, как «хедлайнера» шоу.

В минувшие выходные шоу состоялась, о чем Лазарев опубликовал посты в своем Instagram, описав событие как «Шоу победителей «Евровидения». Однако, наткнулся на нелестные комментарии пользователей.

Какая связь между тобой и победителями?

— обратился к певцу один из комментаторов, указав на то, что другие участники от России — те же Гагарина и Алсу занимали место выше третьей позиции Сергея, не говоря уже о единственном победителе «Евровидения» в России — Диме Билане.

Не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках!