ВИДЕО! ⟩ Юлия Высоцкая в Таллинне рассказала, когда она действительно влюбилась в кино

В новом выпуске Юлия рассказала о первом совместном фильме с мужем - "Дом дураков", который уже во второй раз показали в рамках фестиваля (первый раз это была его премьера 17 лет назад). Для съемок в фильме она на протяжении двух месяцев постоянно посещала специльное учреждение, чтобы понять, как ведут себя люди с психическими расстройствами и быть с ними единым целым, так как большинство пациентов клиники также приняли участие в съемках фильма.