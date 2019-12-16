ВИДЕО! ⟩ Юлия Высоцкая в Таллинне рассказала, когда она действительно влюбилась в кино

На Youtube-канале актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой выходит программа "Мне это нравится!", последний выпуск которой был снят в Таллинне, когда Высоцкая вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, приехала в Таллинн на кинофестиваль PÖFF.
В новом выпуске Юлия рассказала о первом совместном фильме с мужем - "Дом дураков", который уже во второй раз показали в рамках фестиваля (первый раз это была его премьера 17 лет назад). Для съемок в фильме она на протяжении двух месяцев постоянно посещала специльное учреждение, чтобы понять, как ведут себя люди с психическими расстройствами и быть с ними единым целым, так как большинство пациентов клиники также приняли участие в съемках фильма.
Также Юлия немного рассказала о том, как найти хорошую парикмахерскую в незнакомом городе и как сделать легкий макияж для ковровой дорожки.
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