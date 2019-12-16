Пн, 16.12.2019
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотри, что вытворяли ведущие и гости студии «Народного Радио» в Йыхви

ФОТО: limon.ee

В субботу с 9 утра и до 7 вечера ведущие «Народного Радио» в полном составе работали из выездной студии в йыхвиском торговом центре Pargi. 

«Народное Утро» с Борисом Горским, Алексеем Исаченко и Анной Мажаевой, «Всё включено» с Еленой Гордеевой, а также «Вторая Смена» с Олегом Исмикеевым, Майей Виленчик и ведущей новостей Витой Жуковой - все эти программы с раннего субботнего утра дарили посетителям торгового центра и слушателям по всей стране отличное настроение и в эфире плюс ко всему разыгрывали подарки. Дети, в свою очередь, дарили ведущим конфеты в прямом эфире. Самые преданные слушатели приносили подарки любимым ведущим. 

В эфире оказывались интересные гости, которые так или иначе связаны с городом Йыхви. Дети смогли тоже побывать в эфире радиостанции, рассказав Деду Морозу стихотворения в прямом эфире и получили за это конфеты. 

Limon в гостях у «Народного Радио»

ФОТО: limon.ee

Самым популярным стал розыгрыш с подарочными картами на 100 евро, когда всем желающим выиграть нужно было отправить смс на бесплатный номер и ждать определенного часа прямо в торговом центре у студии «Народного Радио». И если у вас зазвонил телефон, и вы находились в нужном месте, то карточка доставалась именно вам. 

Смотрите яркие видео, которые подготовил ведущий «Народного Утра» Борис Горский. 

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