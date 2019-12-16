Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 декабря

В конце недели нужно позаботиться о своем здоровье и о родных и близких. Возможно, кому-то понадобится помощь, эмоциональная поддержка. Ближе к концу недели лучше сделать все самые важные покупки, потому что пятница и выходные неблагоприятны для крупных трат. Также не стоит брать деньги взаймы или давать в долг.

Дева

Дев ожидает масса интересных знакомств, причем многие из них окажутся полезными в деловой сфере. Можно смело делиться с людьми своими мыслями относительно бизнеса и работы: кто-то из них может дать хороший совет.

Это будет прекрасная неделя для хобби и увлечений, для работы и дел по дому. Необходимо отвлекать себя от дурных мыслей, особенно от всплесков ревности. Девам не свойственно это чувство, но время от времени оно может их настигать. Эффективные заговоры помогут побороть его максимально быстро.

Весы

Это благоприятное время для перемен в любой сфере жизни, особенно если рядом есть люди, которые могут поддержать и помочь в трудную минуту. На этой неделе можно смело отправляться в путешествия, в деловые поездки. Следует соблюдать правила дорожного движения и тщательнее планировать дорогу и время. В пути можно найти свою любовь или познакомиться с интересными людьми. В привлечении любви Весам помогут правила фэншуй

Чтобы улучшить настроение, можно уже в понедельник избавиться от старых ненужных вещей. На выходных звезды советуют сделать генеральную уборку. Это поможет Весам зарядиться позитивной энергией и настроиться на оптимистичный лад.

Скорпион

Первая половина недели будет достаточно непредсказуемой и сложной. Короткие заговоры на успех помогут Скорпионам преодолеть проблемы. 16, 17 и 18 декабря стоит ограничить свою активность, а с четверга можно действовать в любых направлениях, тратить любое количество энергии на дела, развлечения. В конце недели Скорпионам потребуется настойчивость.

Пришло время показать всем свой непоколебимый и сильный характер. Он поможет Скорпионам добиться всего, чего они пожелают. Враги и недоброжелатели в ответ могут распускать слухи, но это единственное, на что они будут способны. Сплетни могут расстроить Скорпионов, но лучше относиться ко всему проще.

Стрелец

Стрельцам привлечь в свою жизнь счастье и успех помогут позитивные установки на каждый день. Звезды и планеты сейчас в деструктивном и дисгармоничном состоянии, поэтому придется искать оптимизм внутри себя. Неделя не подходит для деловых переговоров и собеседований, но если их невозможно перенести на другое время, то нужно тщательно подготовиться, чтобы свести все риски к минимуму.