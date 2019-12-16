Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 декабря

Довольно часто мы создаем успех вокруг себя своими руками, а именно при помощи уборки. В начале этой недели желательно сделать уборку по правилам фэншуй, чтобы облегчить движение энергетических потоков.
Это улучшит ваше самочувствие, настроение, подарит вам удачу и позволит легче принимать важные решения.
Овен
Для Овнов в ближайшие дни самой важной станет сфера любви. Можно смело назначать романтические свидания, знакомиться, начинать новые отношения. Чтобы обойти проблемы стороной, Овнам лучше использовать сильные любовные талисманы. Они помогут этим людям быстрее найти свое счастье.
В начале недели лучше отменить деловые поездки, а если такой возможности нет, то быть особенно внимательными в дороге. Во второй половине недели ситуация изменится в лучшую сторону. В субботу и воскресенье можно заняться покупками и побыть рядом с семьей.
Телец
Личная жизнь будет достаточно гармоничной, причем как у семейных, так и у свободных Тельцов. На этой неделе представителям данного знака удастся помириться с близкими людьми, найти новые отношения или завершить роман, который себя уже давно изжил. Звезды помогут в знакомствах, повысят самоуверенность Тельцов.
Близнецы
Это подходящий период для того, чтобы заняться своим здоровьем. Можно стать более активными в физическом плане, записаться на йогу или начать ходить в спортзал. Также полезно проводить больше времени на свежем воздухе. Повышенная активность поможет Близнецам узнать свой энергетический потенциал, подавить агрессию и негативные эмоции в целом.
Это очень удачная неделя для всех, кто много двигается: для спортсменов, людей в разъездах. Будет проще вставать рано, проще начинать важные проекты. Если Близнецы почувствуют усталость, можно отдать предпочтение домашним делам. Главное сейчас — не терять оптимизм и не придавать излишнее значение критике окружающих.
Рак
В начале или в конце недели можно сменить образ, обновить гардероб, сделать новую прическу. Любые изменения в образе помогут Ракам привлечь больше удачи, поверить в себя. Если придется работать в усиленном режиме, не нужно паниковать. Отдых на выходных в таком случае будет более приятным.
Лев
Львов ждет очень продуктивный период. На работе можно заниматься и рутинными делами, и переговорами, и творческими задачами. У Львов будет получаться практически всё, за что они возьмутся. Это неделя важных и позитивных перемен к лучшему. Об их приближении предупредят семь событий.
В конце недели нужно позаботиться о своем здоровье и о родных и близких. Возможно, кому-то понадобится помощь, эмоциональная поддержка. Ближе к концу недели лучше сделать все самые важные покупки, потому что пятница и выходные неблагоприятны для крупных трат. Также не стоит брать деньги взаймы или давать в долг.
Дева
Дев ожидает масса интересных знакомств, причем многие из них окажутся полезными в деловой сфере. Можно смело делиться с людьми своими мыслями относительно бизнеса и работы: кто-то из них может дать хороший совет.
Это будет прекрасная неделя для хобби и увлечений, для работы и дел по дому. Необходимо отвлекать себя от дурных мыслей, особенно от всплесков ревности. Девам не свойственно это чувство, но время от времени оно может их настигать. Эффективные заговоры помогут побороть его максимально быстро.
Весы
Чтобы улучшить настроение, можно уже в понедельник избавиться от старых ненужных вещей. На выходных звезды советуют сделать генеральную уборку. Это поможет Весам зарядиться позитивной энергией и настроиться на оптимистичный лад.
Скорпион
Первая половина недели будет достаточно непредсказуемой и сложной. Короткие заговоры на успех помогут Скорпионам преодолеть проблемы. 16, 17 и 18 декабря стоит ограничить свою активность, а с четверга можно действовать в любых направлениях, тратить любое количество энергии на дела, развлечения. В конце недели Скорпионам потребуется настойчивость.
Пришло время показать всем свой непоколебимый и сильный характер. Он поможет Скорпионам добиться всего, чего они пожелают. Враги и недоброжелатели в ответ могут распускать слухи, но это единственное, на что они будут способны. Сплетни могут расстроить Скорпионов, но лучше относиться ко всему проще.
Стрелец
Стрельцам привлечь в свою жизнь счастье и успех помогут позитивные установки на каждый день. Звезды и планеты сейчас в деструктивном и дисгармоничном состоянии, поэтому придется искать оптимизм внутри себя. Неделя не подходит для деловых переговоров и собеседований, но если их невозможно перенести на другое время, то нужно тщательно подготовиться, чтобы свести все риски к минимуму.
Если на работе, в бизнесе и финансовой сфере ураган, то в любви тишь да гладь. Переговорами и добротой удастся сгладить любые конфликты. Эта неделя хорошо подходит для решения проблем, но обсуждать их нужно осторожно, чтобы не разрушить отношения. В некоторых ситуациях придется пойти на уступки.
Козерог
В решении некоторых вопросов Козерогам придется уповать на интуицию и творческое мышление. Существует три секрета счастья для каждого знака Зодиака. Козерогам стоит воспользоваться всеми тремя, потому что на этой неделе нужно стать первыми во всем. Это идеальное время для рисков и для упорной работы.
Водолей
Финансовая сфера для Водолеев станет самой важной на этой неделе. Привлечь удачу и деньги можно силой мысли. Достаточно поверить в себя и поставить правильные цели. 16 и 17 декабря нужно быть очень предусмотрительными, потому что звезды и планеты будут находиться в дисгармонии. Остальные дни окажутся крайне продуктивными.
Несмотря на присутствие удачи, все равно стоит быть осторожными, заботиться о своей безопасности. На выходных можно смело заниматься любимыми делами, увлечениями. Наиболее неприятными будут конфликты с родственниками, поэтому лучше не ругаться и не ссориться с ними. Возможно повторное обсуждение старых проблем, которые уже, казалось бы, удалось решить.
Рыбы
Рыбам стоит сосредоточиться на работе. Семейные разногласия не должны отвлекать от дел, поэтому нужно идти на компромиссы либо избегать выяснения отношений. На работе лучше действовать в одиночку, не просить о помощи и никого не критиковать лишний раз. Самодостаточность и самостоятельность — вот к чему необходимо стремиться.
Звезды и планеты советуют Рыбам не переутомляться. Лучший способ оптимизировать свою работу — избавиться от пяти деструктивных качеств, которые мешают добиваться успеха. Многие люди постараются оказать психологическое давление на Рыб. Чтобы не сломаться, представителям данного Знака придется больше фокусироваться на фактах, не доверять непроверенной информации.