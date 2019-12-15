СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА ⟩ Какие экспресс-диеты помогут похудеть к праздникам

До праздников осталось меньше месяца, а вы еще не влезаете в праздничное платье? На боках виднеются предательские складки, а кубики на животе превратились в комок нервов? «МК-Эстония» подобрала несколько распространенных экспресс-диет, к помощи которых прибегают многие дамы, чтобы скинуть пару килограммов и быстренько привести себя в форму к празднику. Каждый такой способ похудеть прокомментировал специалист по правильному питанию.
Для того чтобы сбросить лишние килограммы за оставшиеся до новогодних праздников дни, женщины часто садятся на экспресс-диеты, которым характерны строгость и жесткие ограничения в рационе. Такое похудение может нанести удар по здоровью, поэтому подходит только для здоровых людей.
Подробно об экспресс-диетах читайте на mke.ee.