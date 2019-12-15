ВИДЕО ⟩ Фанаты устроили пожар и потасовку на концерте Макса Коржа

Как сообщается, посетители мероприятия зажгли в помещении десятки файеров, что привело к появлению многочисленных мелких возгораний. На место прибыли сотрудники пожарной службы, однако поклонники артиста стали мешать их работе. После того как их облили водой, фанаты Коржа отобрали у спасателей пожарный рукав. После этого на концерте появились и представители правоохранительных органов.

Уточняется, что это произошло до того, как перевернулся автобус с фанатами исполнителя, ехавшими с концерта из Перми в Екатеринбург. В салоне находились 53 человека, семь из которых в результате ДТП оказались в больнице. По предварительной информации, водитель задремал и не справился с управлением.