ВИДЕО ⟩ Вера Брежнева рассказала, что тестировала с подругами этим летом в Прибалтике

Экс-участница группы «ВИА Гра» призналась, что у нее в телефоне есть специальный чат в WhatsApp, который называется «Рижский бальзам». Такое название переписка получила после посещения Юрмалы этим летом.

Мы прилетели в Ригу, чтобы поехать в Юрмалу на концерт Монатика. И перед концертом начали тестить «Рижский бальзам». Их же там несколько вкусов,

Напомним, 29 августа 2019 года в концертном зале «Дзинтари» с грандиозным концертом выступил украинский исполнитель, композитор, саунд-продюсер и автор самых танцевальных хитов MONATIK (Дмитрий Монатик). Когда концерт близился к концу и казалось, что уже нечем удивить публику, то тут в толпе показалась певица Вера Брежнева. Артист поздоровался с ней и закончил свой песенный микс припевом из «Любовь спасет мир».