ВИДЕО ⟩ Вера Брежнева рассказала, что тестировала с подругами этим летом в Прибалтике

Популярная украинская исполнительница Вера Брежнева стала участницей YouTube-шоу «50 вопросов» на канале «Макарена». В интервью певица рассказала, что делала этим летом в Юрмале. Об этом пишет Русский TVNET.
Экс-участница группы «ВИА Гра» призналась, что у нее в телефоне есть специальный чат в WhatsApp, который называется «Рижский бальзам». Такое название переписка получила после посещения Юрмалы этим летом.
Мы прилетели в Ригу, чтобы поехать в Юрмалу на концерт Монатика. И перед концертом начали тестить «Рижский бальзам». Их же там несколько вкусов,
– смеясь рассказала она.
Брежнева отметила, что очень любит творчество Дмитрия Монатика. Она считает певца очень талантливым.
Напомним, 29 августа 2019 года в концертном зале «Дзинтари» с грандиозным концертом выступил украинский исполнитель, композитор, саунд-продюсер и автор самых танцевальных хитов MONATIK (Дмитрий Монатик). Когда концерт близился к концу и казалось, что уже нечем удивить публику, то тут в толпе показалась певица Вера Брежнева. Артист поздоровался с ней и закончил свой песенный микс припевом из «Любовь спасет мир».