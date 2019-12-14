Совсем другой человек: Ани Лорак продолжает шокировать переменами во внешности

На новом снимке певица совершенно не похожа на себя.
Певица Ани Лорак в последнее время очень часто сталкивается с критикой в сети из-за своей внешности. Поклонники отмечают, что с каждым новым фото Ани выглядит все моложе и становится все менее похожа на себя. Впрочем, сама певица замечания фанатов не комментирует, продолжая публиковать личные фото в Instagram.
Однако новый снимок, которым Лорак поделилась на днях, вновь смутил подписчиков звезды. А все дело в том, что в кадре, по мнению фанатов, лицо знаменитости более похоже на искусственное. Также многие обратили внимание на форму носа: на новой фотографии он слишком тонкий.