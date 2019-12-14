Совсем другой человек: Ани Лорак продолжает шокировать переменами во внешности

Певица Ани Лорак в последнее время очень часто сталкивается с критикой в сети из-за своей внешности. Поклонники отмечают, что с каждым новым фото Ани выглядит все моложе и становится все менее похожа на себя. Впрочем, сама певица замечания фанатов не комментирует, продолжая публиковать личные фото в Instagram.