ВИДЕО ⟩ Женщина не улыбается уже 40 лет и считает, что поэтому у нее нет морщин

Британка Тесс Кристиан ломает все стереотипы. Она не улыбается уже 40 лет, и это ей вовсе не мешает. Напротив, Тесс считает, что благодаря отказу от улыбки, она выглядит гораздо моложе своих сверстниц.

В одном из интервью женщина рассказала, что ее отучили улыбаться в католической школе, где детское веселье не поощрялось монахинями. Девочке нравилось проказничать и всех смешить, но ее постоянно осаживали и грозились наказать.

Закончив школу, Тесс так и не смогла отучиться от привычки сдерживать улыбку, и постепенно это стало естественным для нее.

Кумиром молодой Тесс была Марлен Дитрих. На ее лице не было и следа улыбки, однако для девушки Марлен была образцом элегантности.

Марлен Дитрих ФОТО: Personalities/©TopFoto

Когда Тесс исполнилось 30 лет, ее подруги-ровесницы уже вовсю пользовались антивозрастными кремами. Но Тесс не нуждалась ни в каких омолаживающих средствах. На ее лице не было ни единой мимической морщинки.

Все последующие годы Тесс убеждалась в том, что не зря ограничивает себя в мимике.

Тесс не улыбалась даже в самые счастливые моменты своей жизни: свадьба, рождение дочери. Мужа Тесс это вовсе не беспокоило, они расстались по другой причине.

А маленькую дочку она просто обнимала и гладила. Девочка выросла очень улыбчивой, мать никоим образом не отучала ее от проявления эмоций.

При смехе Тесс просто приоткрывает рот и издает звуки "хо-хо-хо", а плачет абсолютно без всяких гримас: слезы скапливаются в глазах, затем скатываются на щеки, откуда Тесс их убирает платком.

Мужчины обычно несколько с опаской относятся к Тесс, но уже спустя несколько минут общения, их настороженность сменяется восторгом.

Тесс – очень остроумный и веселый человек, интересный собеседник. Она обожает шутки и розыгрыши. А ее любимый киножанр – комедия.

Больше всего Тесс раздражают люди, которые пытаются ее приободрить и просят улыбнуться. Женщина считает, что общество слишком переоценивает значение улыбки.

Отсутствие улыбки, как и ее наличие никак не характеризует человека.Добрые дела можно делать и без улыбки, а плохие – мило улыбаясь.