ФОТО ⟩ Основной инстинкт: Асмус без белья в образе Шэрон Стоун свела с ума фанатов

Актриса и супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристина Асмус довольно активно ведет свой блог в Instagram и часто публикует неоднозначные и даже откровенные фото, чем будоражит сознание подписчиков.

Сегодня вечером Асмус, как заметили фолловеры, примерила образ писателя-криминалиста Кэтрин Трамелл из известного фильма "Основной инстинкт", роль который исполнила Шерон Стоун.

Артистка опубликовала снимок в белом платье с глубоким вырезом пройм и воротником под горло. Ее волосы были зачесаны, также как у Шерон в известной сцене с перекладыванием ног, назад, однако вместо шпилек она выбрала замшевые ботфорты.

Интересный факт, что Кристина не одела нижнее белье, а точнее бюстгальтер, что видно по тем самым глубоким проймам.

Примечательно, что в подписи к снимку роковой красотки Асмус пустилась в философкое размышление о возрасте. Артистке не верится, что ей 31, а не 24. Да к тому же год подходит к завершению едва начавшись.

Вы серьезно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь. И мне 24, а не 31,