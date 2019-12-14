ФОТО ⟩ «Ужасно выглядит»: Сябитова ошеломила публику постаревшим видом

Звезда шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова тщательно следит за собственной внешностью. Она не жалеет средств на косметологические процедуры. Судя по всему, уколы "красоты" перестали действовать на телесваху.
Несколько лет назад Роза решилась на очень болезненную и дорогую безоперационную подтяжку лица – биоармирование. Сеанс длился примерно сорок минут. За это время медик сделал Сябитовой микроинъекции гиалуроновой кислоты.
Препарат вводился в кожу микроиглами особым способом. Специальная техника помогла смоделировать лицо теледивы, повысить тургор кожи, освежить цвет лица, очертить овал и избавиться от глубоких морщин.
Сябитова осталась довольна результатом. Даже телеведущая Лариса Гузеева, которая знаменита придирчивостью и привередливостью, положительно оценила перемены во внешности Розы.
Судя по всему, процедура дала временный эффект. На свежих фото в Instagram Роза Сябитова выглядит не лучшим образом. Так, по крайней мере, считают ее подписчики.
Роза , как ты так постарела?
Ой! Эта прическа очень сильно вас старит...
Плюс 10-15 лет, такое ощущение что старуха сидит,
– пишут Розе Сябитовой поклонники.