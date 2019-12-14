ФОТО ⟩ «Ужасно выглядит»: Сябитова ошеломила публику постаревшим видом

Несколько лет назад Роза решилась на очень болезненную и дорогую безоперационную подтяжку лица – биоармирование. Сеанс длился примерно сорок минут. За это время медик сделал Сябитовой микроинъекции гиалуроновой кислоты.

Препарат вводился в кожу микроиглами особым способом. Специальная техника помогла смоделировать лицо теледивы, повысить тургор кожи, освежить цвет лица, очертить овал и избавиться от глубоких морщин.

Сябитова осталась довольна результатом. Даже телеведущая Лариса Гузеева, которая знаменита придирчивостью и привередливостью, положительно оценила перемены во внешности Розы.

Судя по всему, процедура дала временный эффект. На свежих фото в Instagram Роза Сябитова выглядит не лучшим образом. Так, по крайней мере, считают ее подписчики.

Роза , как ты так постарела?

Ой! Эта прическа очень сильно вас старит...

Плюс 10-15 лет, такое ощущение что старуха сидит,