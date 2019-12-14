ФОТО ⟩ Кристина Агилера обнажила грудь в сексуальном платье

Пока весь мир готовится к новогодним и рождественским праздникам, певица Кристина Агилера уже задумалась о праздновании дня рождения. 18 декабря знаменитой американке исполнится 39 лет. Но, пожалуй, наряд для вечеринки она уже выбрала.
На официальной инстаграм-странице Кристина Агилера поделилась с поклонниками довольно откровенно мы снимками. Перед камерой американская поп-дива появилась в мини-платье оранжевого цвета. Сексуальности образу артистки придавало откровенное декольте, которое обнажало пышную грудь звезды и демонстрировало отсутствие нижнего белья на ней.
Вероятно, снимок артистка сделала в своей гримерке. На фоне видно постер с изображением Мэрилин Монро и помощницу, которая делает сексуальные фото для Кристины Агилеры на смартфон.
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