ФОТО ⟩ Кристина Агилера обнажила грудь в сексуальном платье

Пока весь мир готовится к новогодним и рождественским праздникам, певица Кристина Агилера уже задумалась о праздновании дня рождения. 18 декабря знаменитой американке исполнится 39 лет. Но, пожалуй, наряд для вечеринки она уже выбрала.