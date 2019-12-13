ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, что творят сотни красивых людей перед Рождеством в Saku Suurhall

Уже шестой год подряд в Saku Suurhall устраивают грандиозный гала-банкет для эстонских предприятий.

Всех празднующих ждет роскошный вечер с выступлениями множества артистов. Для гостей выступают Инес, Карл-Эрик Таукар с группой, The Swingers, Микк Саар, Юри Поотсманн, Little Mess и многие другие.

Звездой сегодняшнего вечера станет Голливудский актер Роберт Дави, который выступит с одной из песен Синатры.

Ведущими гала-вечера стали Отт Сепп и Эда-Инес Этти.