ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, что творят сотни красивых людей перед Рождеством в Saku Suurhall

Сегодня проходит второй день крупнейшего в Эстонии гала-банкета по случаю окончания 2019 года!
Уже шестой год подряд в Saku Suurhall устраивают грандиозный гала-банкет для эстонских предприятий.
Всех празднующих ждет роскошный вечер с выступлениями множества артистов. Для гостей выступают Инес, Карл-Эрик Таукар с группой, The Swingers, Микк Саар, Юри Поотсманн, Little Mess и многие другие.
Звездой сегодняшнего вечера станет Голливудский актер Роберт Дави, который выступит с одной из песен Синатры.
Ведущими гала-вечера стали Отт Сепп и Эда-Инес Этти.
Смотрите в галерее, кто в этот вечер побывал на этой грандиозной и гламурной вечеринке!