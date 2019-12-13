ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ ⟩ Готовимся к корпоративу! Новогодняя викторина для взрослых эрудитов

А вы уже готовы к новогоднему корпоративу? Это мы сейчас вопрос адресуем и ведущим праздников, и работникам, которые в ближайшие дни отгуляют на главном празднике года. Чтобы вечер выдался ярким, лучше заказать веселого и креативного ведущего, если его нет, то вопросы для новогодней викторины можно взять прямо на Limon.ee.