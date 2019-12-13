Пт, 13.12.2019
Скорее узнайте, какое супершоу готовит Таллинн в новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ ⟩ Готовимся к корпоративу! Новогодняя викторина для взрослых эрудитов

Корпоратив

ФОТО: Shutterstock

А вы уже готовы к новогоднему корпоративу? Это мы сейчас вопрос адресуем и ведущим праздников, и работникам, которые в ближайшие дни отгуляют на главном празднике года. Чтобы вечер выдался ярким, лучше заказать веселого и креативного ведущего, если его нет, то вопросы для новогодней викторины можно взять прямо на Limon.ee.

  1. Кто такой Йоулупукки или Баббо Натале? (Дед Мороз).
  2. Бывают ли одинаковые снежинки? (Нет, каждая из них уникальна).
  3. Где впервые украсили ель? (В Германии).
  4. Кто под Новый год целуется под веточкой омелы? (Американцы).
  5. Кто выбрасывает старье в канун праздника? (Итальянцы).
  6. Какого блюда нет на новогоднем столе у венгров? (Птицы, чтоб удача не улетела).
  7. Кто освещает дорогу для Нового года? (Китайцы, зажигая миллионы фонариков).
  8. Кто придумал украшать елку стеклянными игрушками? (Шведы).
  9. Кого славяне считали предком Снегурочки? (Снеговика).
  10. Какую любимую всеми новогоднюю традицию пытались отменить функционеры советской власти? (Украшать елку).
НАВЕРХ