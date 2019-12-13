ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ ⟩ Готовимся к корпоративу! Новогодняя викторина для взрослых эрудитов

А вы уже готовы к новогоднему корпоративу? Это мы сейчас вопрос адресуем и ведущим праздников, и работникам, которые в ближайшие дни отгуляют на главном празднике года. Чтобы вечер выдался ярким, лучше заказать веселого и креативного ведущего, если его нет, то вопросы для новогодней викторины можно взять прямо на Limon.ee.
- Кто такой Йоулупукки или Баббо Натале? (Дед Мороз).
- Бывают ли одинаковые снежинки? (Нет, каждая из них уникальна).
- Где впервые украсили ель? (В Германии).
- Кто под Новый год целуется под веточкой омелы? (Американцы).
- Кто выбрасывает старье в канун праздника? (Итальянцы).
- Какого блюда нет на новогоднем столе у венгров? (Птицы, чтоб удача не улетела).
- Кто освещает дорогу для Нового года? (Китайцы, зажигая миллионы фонариков).
- Кто придумал украшать елку стеклянными игрушками? (Шведы).
- Кого славяне считали предком Снегурочки? (Снеговика).
- Какую любимую всеми новогоднюю традицию пытались отменить функционеры советской власти? (Украшать елку).