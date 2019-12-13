Дима Билан рассказал о двух выкидышах у возлюбленной

Проходит время, и ты понимаешь: вот кто-то был в твоей жизни настоящий? Кто? Ты думаешь: а кто будет мамой твоих детей, а какая она, а что она вложит? И ты начинаешь другими мозгами, более взрослыми, в 35 лет рассуждать уже по-другому. Ты другой человек. Вся ДНК меняется, вся начинка меняется,