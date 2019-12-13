Сегодня в Таллинне откроют елку из старых оконных рам

Сегодня, 13 декабря в 18.00 на территории завода «Пыхьяла» (ул. Марати, 5) состоится открытие необычной, изготовленной из старых оконных рам рождественской елки. В 15.00 в Доме студий завода «Пыхьяла» откроется рождественская ярмарка поделок и пройдут различные мастер-классы, в том числе по украшению пипаркооков (рождественского печенья) и по изготовлению упаковок для подарков из ткани вторичного использования. Та же программа продолжится и в субботу.

На территории «Пыхьяла» открылась также площадка для катания на роликах. 13 декабря роликовый каток открыт до 22.00, причем в 19.00 начнется «диско на роликах». 14 декабря площадка открыта с 12.00 до 19.00. На месте можно арендовать ролики, купить блины, пирожки и горячий чай.

14 и 15 декабря с 11.00 до 17.00 на II этаже торгового центра «Строоми» (Туулемаа, 20) будет проходить большая рождественская ярмарка с развлекательной программой. В субботу, в 13.00 состоится концерт артистов Союза национально-культурных обществ «Лира». Перед концертом собравшихся поприветствует старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.