Узнайте, во сколько обошлась самая дорогая в мире рождественская елка

Самая дорогая в мире рождественская елка находится в отеле «Кемпински Байя» в испанском курортном городке Марбелья. Украшенное к зимним праздникам дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов.

Британка Дебби Вингхем, известная как самый дорогой дизайнер в мире, вручную создала для этого дерева около 500 элементов декора.

На елке размещены три тысячи кристаллов Сваровски, покрытые золотыми пластинами и алмазной пылью страусиные яйца, сапфиры, бриллианты и дорогие ткани и меха. Также ее украшают изделия модных домов Cartier, Chanel, Louis Vuitton, розовый бриллиант стоимостью 2,3 миллиона долларов и красный – за 4,9 млн. Дерево находится под круглосуточной охраной.

Рождественская елка ФОТО: Kempinski.com