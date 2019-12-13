Известную модель затравили за прозрачное платье на публике

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Американскую модель Брукс Надер затравили в социальных сетях за прозрачное платье, в котором она пришла на премию Sportsperson of the Year Awards спортивного еженедельника Sports Illustrated. Дискуссия модели с комментатором разразилась в ее Instagram-аккаунте 11 декабря.
Для мероприятия 23-летняя Надер выбрала асимметричное мини-платье с открытым плечом. Наряд изготовлен из прозрачного бежевого материала и украшен блестками. Наряд девушка дополнила босоножками на высоких каблуках и золотым браслетом.
Пользователи соцсети не одобрили внешний вид модели, посчитав его чересчур откровенным для выхода на публику. «Почему такие женщины, как ты, надевают прозрачную одежду, а потом выходят из себя, когда мужчины обращаются с ними как с проститутками? Хотя, наверное, тебя это не беспокоит, — съязвила одна из них. — Я женщина. Мне нравится быть женщиной, и я люблю мужчин. Это фото не сексуально, она [Надер] просит о харассменте».
После этого комментатор заявила, что откровенная одежда — это призыв к насилию, а также посоветовала модели надевать более закрытые наряды, если она не хочет видеть подобные комментарии на своей странице.
Выходить в свет в прозрачных вещах стало трендом у знаменитостей. Ранее в декабре британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась на премии British Fashion Awards 2019 в откровенном наряде и без бюстгальтера. На размещенных в сети снимках Кэмпбелл позировала в узком прозрачном платье с открытой спиной и шлейфом, полностью расшитом камнями, сообщает «Лента.ру».