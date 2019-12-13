Известную модель затравили за прозрачное платье на публике

Для мероприятия 23-летняя Надер выбрала асимметричное мини-платье с открытым плечом. Наряд изготовлен из прозрачного бежевого материала и украшен блестками. Наряд девушка дополнила босоножками на высоких каблуках и золотым браслетом.

Пользователи соцсети не одобрили внешний вид модели, посчитав его чересчур откровенным для выхода на публику. «Почему такие женщины, как ты, надевают прозрачную одежду, а потом выходят из себя, когда мужчины обращаются с ними как с проститутками? Хотя, наверное, тебя это не беспокоит, — съязвила одна из них. — Я женщина. Мне нравится быть женщиной, и я люблю мужчин. Это фото не сексуально, она [Надер] просит о харассменте».

После этого комментатор заявила, что откровенная одежда — это призыв к насилию, а также посоветовала модели надевать более закрытые наряды, если она не хочет видеть подобные комментарии на своей странице.

Надер, чья фотография собрала почти 17 000 лайков, решила ответить обидчице. «Я надела это платье, потому что я так хотела, в нем я чувствую себя сексуальной. Возможно, оно не придало бы вам уверенности в себе, но мне — еще как», — объяснила свой выбор знаменитость.