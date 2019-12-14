ФОТО ⟩ Волшебство витает в воздухе: самые красивые рождественские елки и ярмарки наших соседей

В Европе рождественские ярмарки начинают открываются уже в конце ноября, так что при желании можно увидеть главную елку и ярмарку не только в своем городе, но и провести несколько волшебных дней в ближайших столицах.

На таких ярмарках можно приобрести различные товары ручной работы, например, в Таллинне традиционно продают шапки и шарфы, свитера и варежки, елочные украшения. Конечно, на рождественских рынках не обходится без глёга – всегда есть как алкогольный, так и безалкогольный. Можно отведать традиционные национальные рождественские блюда.

Портал Limon.ee собрал фото столичных ярмарок стран-соседей Эстонии, куда можно легко добраться буквально за несколько часов.

Для начала – Таллиннская рождественская ярмарка и главная елка страны.

Ратушная площадь, Таллинн, Эстония. Работает до 7 января.

Рождественский рынок в Таллинне, 2019 год ФОТО: Mihkel Maripuu

Хельсинки

Сенатская площадь, Хельсинки, Финляндия. Работает до 22 декабря.

Рождественская ярмарка в Хельсинки, 2019 год ФОТО: Shutterstock

Рига

Домская площадь, Рига, Латвия. Работает до 8 января.

Рождественский рынок в Риге, 2019 год. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вильнюс

Всего в литовский столице работает два главных рождественских базара: на Кафедральной площади и на Ратушной площади. Обе площади расположены в центре города, недалеко друг от друга и будут открыты до 7 января.

Рождественский рынок на Кафедральной площади в Вильнюсе, 2019 год. ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

Рождественская ярмарка на Ратушной площади в Вильнюсе, 2019 год. ФОТО: Shutterstock