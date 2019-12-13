ВИДЕО ⟩ Какие же все пошлые! Какие порнофильмы смотрели в Эстонии в 2019 году с наибольшим удовольствием

Юри Бучаков и Роберт Роол сделали краткий обзор предпочтений посетителей сайта Pornhub.

«Минувший год для порносайта был удачным», – говорит Юри и добавляет, что общее число посещений составило 42 миллиарда.

Особенно выделяются национальные предпочтения. Оказывается, что жители Эстонии любят наблюдать анальный секс с таким же удовольствием, как латыши и шведы.

«Приятно отметить, что Финляндия шагает лесбийскими тропами вместе с Норвегией и Литвой», – описывает Юри предпочтения других соседних стран. Также отдельно приводится обзор любимых категорий у женщин и мужчин.