Пт, 13.12.2019
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ФОТО ⟩ Как с открытки: ТОП-10 мест в Эстонии, которые этой зимой должен посетить каждый
Туристам и местным на заметку!

ФОТО: Shutterstock

Ах это прекрасная рождественская пора! Мы прогулялись по Instagram и подобрали ТОП-10 снимков, сделанных в эстонских городах или на природе, которые заставят вас нераздумывая прыгнуть в автомобиль и отправиться в путешествие! 

Источники Саула Синиалликад

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Смотровая вышка Валгесоо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Старое здание Нарвской ратуши

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Национальный парк Соома

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Музей под открытым небом Виймси

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Центральная площадь города Пярну

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Город Выру

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Валгеметса, Пылвамаа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Туристическая тропа Туху

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ну и, конечно же, Рождественский рынок в Таллинне... 

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