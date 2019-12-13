ФОТО ⟩ Как с открытки: ТОП-10 мест в Эстонии, которые этой зимой должен посетить каждый
Ах это прекрасная рождественская пора! Мы прогулялись по Instagram и подобрали ТОП-10 снимков, сделанных в эстонских городах или на природе, которые заставят вас нераздумывая прыгнуть в автомобиль и отправиться в путешествие!
Источники Саула Синиалликад
Смотровая вышка Валгесоо
Старое здание Нарвской ратуши
Национальный парк Соома
Музей под открытым небом Виймси
Центральная площадь города Пярну
Город Выру
Валгеметса, Пылвамаа
Туристическая тропа Туху
Ну и, конечно же, Рождественский рынок в Таллинне...